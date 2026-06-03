È stato individuato un pesce scorpione nel mare vicino a Montalbano. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo di routine. Il pesce presenta spine velenose e rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza dei bagnanti. Le autorità locali hanno avviato le procedure di controllo e monitoraggio nell’area. Non sono stati segnalati incidenti o ferite finora. La presenza di questa specie invasiva preoccupa le autorità per gli eventuali effetti sull’ecosistema marino.

AGI - Pungente e insidioso. come lo stile e un'inchiesta del commissario Montalbano. Il team di ricercatori internazionali del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso ha confermato il primo ritrovamento ufficiale di un esemplare di pesce scorpione occidentale (Pterois miles) nelle acque della provincia di Ragusa. Originario dell' Oceano Indiano e del Mar Rosso, è stato individuato qualche giorno fa a una profondità di circa venti metri al largo di Punta Secca, borgo marinaro all'ombra del faro immortalato dalla serie Tv con al centro l'accattivante protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri. Come sia finito da queste parti questo predatore formidabile e voracissimo, sarebbe l'oggetto di una indagine. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Allarme specie invasive: pesce scorpione trovato nel mare di Montalbano

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Allarme granchio rosso. Dai Tropici invade lo Ionio.

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