Il pesce chirurgo di Monrovia avvistato per la prima volta nell'Adriatico | è una specie tropicale

Un pesce appartenente alla specie tropicale chiamata chirurgo di Monrovia è stato avvistato per la prima volta nell’Adriatico. Questa specie, originaria delle coste atlantiche africane, si distingue per due piccole lame a forma di bisturi situate vicino alla coda. L’arrivo di questo pesce è il primo avvistamento documentato di questa specie nel Mar Adriatico. La presenza di questa specie rappresenta un nuovo elemento nella biodiversità del mare italiano.

Il pesce chirurgo di Monrovia (Acanthurus monroviae) è arrivato per la prima volta anche nell’Adriatico: originario delle coste atlantiche africane, ha due piccole "lame" simili a bisturi ai alti della coda ed è l'ennesimo segnale della tropicalizzazione del Mediterraneo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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