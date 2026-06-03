Pesce lasciato a marcire al mercato di Primavalle sequestrati 50 chili di cibo | chiuso anche un ristorante

Notizia in breve

Durante un controllo nel mercato di Primavalle, sono stati sequestrati circa 50 chili di pesce lasciato a marcire. Contestualmente, è stato chiuso un ristorante che aveva irregolarità igienico-sanitarie. La polizia, l'ASL e la Capitaneria di Porto hanno multato con oltre 6.000 euro complessivamente. I controlli sono andati avanti anche con ispezioni in altri punti vendita e esercizi commerciali del quartiere.