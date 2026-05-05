Parma chiuso ristorante etnico | 60 chili di cibo sequestrati

A Parma, un ristorante etnico è stato chiuso dalle autorità dopo che sono stati sequestrati circa 60 chili di alimenti. Le verifiche hanno evidenziato condizioni igieniche precarie nelle cucine, con accumulo di sporco e mancanza di corretta conservazione dei prodotti. Sono stati trovati anche alimenti ittici gestiti senza rispettare le procedure di abbattimento termico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare.

? Cosa scoprirai Cosa si nascondeva dietro la sporcizia accumulata nelle cucine?. Come venivano gestiti i prodotti ittici senza abbattimento termico?. Perché i 60 chili di cibo sequestrati non erano tracciabili?. Quanto pesano le sanzioni per la mancanza di informazioni sugli allergeni?.? In Breve Sanzioni amministrative totali per il titolare pari a 7.666 euro.. Mancato abbattimento termico di salmone e branzino per rischi biologici.. Menù privo di indicazioni obbligatorie su allergeni e alimenti decongelati.. Azienda USL di Parma dispone sospensione attività fino a ripristino norme.. I NAS di Parma hanno effettuato un controllo igienico-sanitario nell’area collinare parmense, portando al sequestro di 60 chili di alimenti e alla chiusura immediata di un ristorante etnico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, chiuso ristorante etnico: 60 chili di cibo sequestrati Notizie correlate Gravi carenze igienico sanitarie: sequestrati 60 chili di alimenti e chiuso un ristorante etnicoI NAS di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un’attività di ristorazione etnica situata nella area collinare... Controllo in un ristorante etnico: i Nas di Parma sequestrano oltre 60 chili di alimenti scadutiI carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igienico sanitaria presso un ristorante etnico sito a Modena. Panoramica sull’argomento Si parla di: Ristoranti da incubo a Termini: prodotti scaduti e carenze igieniche. Sequestrati 160 chili di alimenti. Sporcizia e varie irregolarità in un ristorante etnico del Parmense: sequestrati 60 chili di alimenti, attività sospesa e multeI carabinieri del Nas di Parma hanno effettuato controlli in un ristorante etnico nell'area collinare del Parmense (i militari non hanno fornito ulteriori dettagli sull'esercizio pubblico), rilevando ... gazzettadiparma.it I NAS sospendono l’attività di un ristorante etnico sulle colline parmensiimmagine di repertorio Nell’ambito delle attività di vigilanza a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare, i carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente eseguito un’ispezione igie ... sassuolo2000.it