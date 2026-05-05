Parma chiuso ristorante etnico | 60 chili di cibo sequestrati

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma, un ristorante etnico è stato chiuso dalle autorità dopo che sono stati sequestrati circa 60 chili di alimenti. Le verifiche hanno evidenziato condizioni igieniche precarie nelle cucine, con accumulo di sporco e mancanza di corretta conservazione dei prodotti. Sono stati trovati anche alimenti ittici gestiti senza rispettare le procedure di abbattimento termico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare.

? Cosa scoprirai Cosa si nascondeva dietro la sporcizia accumulata nelle cucine?. Come venivano gestiti i prodotti ittici senza abbattimento termico?. Perché i 60 chili di cibo sequestrati non erano tracciabili?. Quanto pesano le sanzioni per la mancanza di informazioni sugli allergeni?.? In Breve Sanzioni amministrative totali per il titolare pari a 7.666 euro.. Mancato abbattimento termico di salmone e branzino per rischi biologici.. Menù privo di indicazioni obbligatorie su allergeni e alimenti decongelati.. Azienda USL di Parma dispone sospensione attività fino a ripristino norme.. I NAS di Parma hanno effettuato un controllo igienico-sanitario nell’area collinare parmense, portando al sequestro di 60 chili di alimenti e alla chiusura immediata di un ristorante etnico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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