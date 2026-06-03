Sono stati avviati i primi contatti tra il club e l’attaccante per proseguire il rapporto anche nella prossima stagione. La trattativa si svolge in un clima di incertezza, mentre altre squadre di Serie B monitorano la situazione. La decisione finale non è ancora stata presa, e il giocatore potrebbe restare o cambiare maglia a breve. La situazione resta da definire nei prossimi giorni.

Pescara, Lorenzo Insigne potrebbe rimanere al Delfino: avviati i contatti per la permanenza ma la Serie B osserva. Cosa succede. Il calciomercato regala da sempre intrecci suggestivi e inaspettati ritorni di fiamma. In vista della programmazione della prossima annata sportiva, i riflettori si accendono con forza sul futuro di Lorenzo Insigne. Secondo Sky, sono stati infatti avviati i primi contatti tra i vertici dirigenziali del Pescara e l’entourage del talentuoso fantasista napoletano. L’obiettivo della società è tanto chiaro quanto ambizioso: blindare il fuoriclasse e convincerlo a sposare il progetto biancazzurro anche per la prossima stagione di Serie C. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pescara, primi contatti per trattenere Lorenzo Insigne: ma la Serie B osserva. Cosa sta succedendo per il suo futuro

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