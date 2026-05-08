La Juve Stabia si trova coinvolta in una vicenda che potrebbe influenzare il suo cammino nel campionato di Serie B. La società è stata penalizzata con due punti, ma questa penalizzazione non sarà applicata immediatamente. La situazione riguarda procedure disciplinari che ancora devono essere definite e decisioni che verranno prese nelle prossime settimane. La squadra, intanto, continua a prepararsi per le prossime partite di campionato.

Calciomercato Juve, Tiago Gabriel osservato speciale nella sfida contro il Lecce: ma ai bianconeri serve davvero? Il focus Karlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028: le parole del centrocampista Lautaro giura amore all’Inter: «Qui mi sento a casa, sono fedele al progetto e non ho motivi per pensare a qualcosa di diverso. Mi ha colpito subito l’atteggiamento di Pio» Risse tra compagni di squadra, tra retroscena e interventi societari in Serie A. I precedenti in Italia dopo il caso Valverde Tchouameni Risse tra compagni di squadra, tra retroscena e interventi societari in Serie A. I precedenti in Italia dopo il caso Valverde Tchouameni Real Madrid, che caos in Spagna! Trauma cranico per Valverde dopo la rissa con Tchouameni.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Due punti di penalizzazione, ma non subito: cosa sta succedendo in Serie B

Notizie correlate

Trapani, il club resta in Serie C: niente esclusione, ma arrivano 5 punti di penalizzazione! I dettagliAndrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate».

Calciomercato Cagliari: Sebastiano Esposito incanta, le sirene di Serie A si accendono. Due club bussano alla porta in vista dell’estate, cosa sta succedendoCalciomercato Cagliari: Sebastiano Esposito incanta, le sirene di Serie A si accendono.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Serie C: gli accoppiamenti dei playoff (e come funzionano), promosse e retrocesse; Arriva la decisione del Tribunale Federale Nazionale: due punti di penalizzazione per il Genzano; Calcio, i verdetti: Montone in Eccellenza, Città di Castello ai play-off; Juve Stabia, il chiarimento degli amministratori dopo il deferimento.

Juve Stabia deferita, punti di penalizzazione in arrivo? La situazioneStangata della procura federeale per sei club professionistici, tra cui la Juve Stabia. Il provvedimento riguarda il mancato il mancato pagamento delle ritenute IRPEF dei tesserati e agli incentivi al ... msn.com

West Bromwich Albion, 2 punti di penalizzazione immediati e rischio retrocessioneDue punti in meno per aver violato le regole finanziarie della EFL. Questa la pena per il club inglese, ora quartultimo in classifica ... derbyderbyderby.it

17. RIPRENDERE FIATO Un marzo da due punti: serve rallentare per ricominciare a correre x.com

Pannini è scatenato. Altri due punti per lui. Mens Sana +8 (45-53) facebook