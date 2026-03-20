Retegui Juve il bomber della nazionale azzurra vuole tornare in Italia | contatti diretti con Ottolini Cosa sta succedendo

Retegui, attaccante della nazionale azzurra, ha espresso il desiderio di tornare in Italia e ha avviato contatti diretti con il direttore sportivo della Juventus. La trattativa tra il giocatore e i bianconeri sta proseguendo, con incontri che si sono svolti nelle ultime settimane. La situazione attuale vede il calciatore interessato a un trasferimento e i club coinvolti in discussioni concrete.

Retegui Juve, il bomber della nazionale azzurra vuole tornare in Italia: contatti diretti con il ds bianconero Ottolini. Che cosa sta succedendo. La Juve accende i motori per la ricostruzione del reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il nome nuovo, ma già noto al calcio italiano, è quello di Mateo Retegui. L’attaccante desidera ardentemente tornare in Serie A a un solo anno dal suo trasferimento in Arabia Saudita. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il padre del centravanti italo-argentino ha già avviato contatti diretti con il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini, sfruttando un legame professionale consolidato dai tempi del Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Retegui Juve, il bomber della nazionale azzurra vuole tornare in Italia: contatti diretti con Ottolini. Cosa sta succedendo Articoli correlati Dragusin pronto a tornare in Serie A: l’ex difensore bianconero accostato ad una rivale della Juve. Cosa sta succedendoVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... En-Nesyri Juve, si spinge per l’attaccante del Fenerbahce. Missione di Ottolini a Istanbul per chiudere l’affare, cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24En-Nesyri Juve, nel pomeriggio previsto un contatto fra il Fenebahce e i bianconeri per trovare l’intesa. JUVE AVANTI TUTTA (DA ZERO) SULLA PUNTA PER SPALLETTI MEZZOGIORNO MERCATO Una selezione di notizie su Retegui Juve Temi più discussi: Juve, spunta Retegui; Retegui, voglia d'Italia: chiamata la Juve, contatto con Ottolini. Openda, prima richiesta; ?? Juve: pronto un triennale per Bernardo Silva. Inter: blitz per Vicario; Today’s Papers – Kolo Muani or Zirkzee for Juve, Retegui meets Milan. Retegui, voglia d'Italia: chiamata la Juve, contatto con Ottolini. Openda, prima richiestaDopo il Milan l'azzurro cerca sponde anche in bianconero, obiettivo liberarsi dall'Arabia Saudita e tornare in Serie A. Dove i bianconeri sono alle prese con grandi movimenti in ... tuttosport.com Tuttosport: La Juventus vuole Spinazzola. Bastoni, rischio NazionaleIn occasione della prima pagina odierna, questo è il titolo principale tra quelli proposti da Tuttosport: Retegui chiama, la Juve ascolta. Il bomber vuole lasciare i ... tuttonapoli.net Novità Juventus interessamento per Retegui #Tuttosport - facebook.com facebook