Retegui Juve il bomber della nazionale azzurra vuole tornare in Italia | contatti diretti con Ottolini Cosa sta succedendo

Da juventusnews24.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Retegui, attaccante della nazionale azzurra, ha espresso il desiderio di tornare in Italia e ha avviato contatti diretti con il direttore sportivo della Juventus. La trattativa tra il giocatore e i bianconeri sta proseguendo, con incontri che si sono svolti nelle ultime settimane. La situazione attuale vede il calciatore interessato a un trasferimento e i club coinvolti in discussioni concrete.

Retegui Juve, il bomber della nazionale azzurra vuole tornare in Italia: contatti diretti con il ds bianconero Ottolini. Che cosa sta succedendo. La Juve accende i motori per la ricostruzione del reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, il nome nuovo, ma già noto al calcio italiano, è quello di Mateo Retegui. L’attaccante desidera ardentemente tornare in Serie A a un solo anno dal suo trasferimento in Arabia Saudita. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Il padre del centravanti italo-argentino ha già avviato contatti diretti con il direttore sportivo bianconero Marco Ottolini, sfruttando un legame professionale consolidato dai tempi del Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

retegui juve il bomber della nazionale azzurra vuole tornare in italia contatti diretti con ottolini cosa sta succedendo
© Juventusnews24.com - Retegui Juve, il bomber della nazionale azzurra vuole tornare in Italia: contatti diretti con Ottolini. Cosa sta succedendo

Articoli correlati

Dragusin pronto a tornare in Serie A: l’ex difensore bianconero accostato ad una rivale della Juve. Cosa sta succedendoVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

En-Nesyri Juve, si spinge per l’attaccante del Fenerbahce. Missione di Ottolini a Istanbul per chiudere l’affare, cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24En-Nesyri Juve, nel pomeriggio previsto un contatto fra il Fenebahce e i bianconeri per trovare l’intesa.

JUVE AVANTI TUTTA (DA ZERO) SULLA PUNTA PER SPALLETTI MEZZOGIORNO MERCATO

Video JUVE AVANTI TUTTA (DA ZERO) SULLA PUNTA PER SPALLETTI ??? MEZZOGIORNO MERCATO

Una selezione di notizie su Retegui Juve

Temi più discussi: Juve, spunta Retegui; Retegui, voglia d'Italia: chiamata la Juve, contatto con Ottolini. Openda, prima richiesta; ?? Juve: pronto un triennale per Bernardo Silva. Inter: blitz per Vicario; Today’s Papers – Kolo Muani or Zirkzee for Juve, Retegui meets Milan.

Retegui, voglia d'Italia: chiamata la Juve, contatto con Ottolini. Openda, prima richiestaDopo il Milan l'azzurro cerca sponde anche in bianconero, obiettivo liberarsi dall'Arabia Saudita e tornare in Serie A. Dove i bianconeri sono alle prese con grandi movimenti in ... tuttosport.com

retegui juve retegui juve il bomberTuttosport: La Juventus vuole Spinazzola. Bastoni, rischio NazionaleIn occasione della prima pagina odierna, questo è il titolo principale tra quelli proposti da Tuttosport: Retegui chiama, la Juve ascolta. Il bomber vuole lasciare i ... tuttonapoli.net

Cerca tra news e video legati all’argomento.