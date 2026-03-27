La giunta comunale ha approvato, con delibera n. 132 del 25 marzo 2026, il progetto esecutivo per interventi di manutenzione e miglioramento nell’area verde di Resina. L’intervento prevede la costruzione di un nuovo bar, servizi igienici e altre opere infrastrutturali. I lavori sono stati avviati in seguito all’approvazione formale del progetto.

Il Comune ha approvato il progetto presentato dall’associazione che gestisce attualmente l’area. Previste anche opere di manutenzione straordinaria e miglioramento infrastrutturale Con delibera n. 132 del 25 marzo 2026 la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, miglioramento infrastrutturale e realizzazione di nuovi edifici presso l’area verde di Resina. Il progetto è stato presentato dall’associazione che gestisce attualmente l’area, ovvero l’associazione culturale ricreativa “ACR De la Resina”, alla quale il Comune di Perugia, tramite convenzione n. 9 del 2020, ha dato in gestione l’area verde. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Perugia, al via la riqualificazione dell’area verde di Resina: nuovo bar e servizi igienici

Articoli correlati

Riqualificazione via Rio Salto I°: giunta approva il progetto di riadattamento dell’area verde**San Mauro Pascoli, l’ok della giunta per la riqualificazione di via Rio Salto I°: un intervento di 300mila euro per migliorare la sicurezza...

Al via l’iter per il nuovo stadio San Siro a Milano e la riqualificazione dell’area: lavori nel 2027È iniziato l'iter per il nuovo stadio di San Siro: è stato approvato lo "stralcio funzionale 1", con spostamento del Tunnel Patroclo, demolizione...

Tutti gli aggiornamenti su Perugia al via la riqualificazione...

Temi più discussi: Terranuova, al via la riqualificazione del parco Tiziano Terzani; San Giuliano Terme, al via la riqualificazione del parcheggio del Parco della Pace (con 179 posti auto); Resana, al via i lavori di riqualificazione di piazza Alcide De Gasperi; Parco Ambrosoli, al via i lavori sulla casetta: l'obiettivo è farne un chiosco.

Fontivegge, studentato e riqualificazione della stazione: via ai lavoridi Dan.Bo. Partiranno ad aprile i lavori per realizzare il nuovo studentato all’interno della stazione ferroviaria di Perugia Fontivegge e per migliorare l’accessibilità dello scalo. L’avvio dei canti ... umbria24.it

Perugia, avanza la riqualificazione del borgo storico di CollestradaPERUGIA - Con un via libera per una serie di rilievi topografici, spunta un nuovo importante passo in avanti per il piano di riqualificazione della piazza del borgo medievale di Collestrada. Il Comune ... ilmessaggero.it

Fuori un altro! I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Domenica 29 marzo, alle 21.00, sarò a PERUGIA all'Auditorium San Francesco al prato, con il mio monologo “Scomode verità. Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza”. Biglietti qui https://bit.ly/dibattistap - facebook.com facebook

Dal processo di Perugia emerge una realtà sconcertante: chi macella cavalli illegalmente rischia… solo poche centinaia di euro. Pene così leggere non rispecchiano le sofferenze inflitte a milioni di cavalli. Metti fine a questa barbarie: leggi cosa è su x.com