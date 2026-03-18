Piazza Cafforio si rinnova | via libera al progetto di riqualificazione

Il Comune di Grottaglie ha approvato il progetto di riqualificazione di Piazza Cafforio, dando il via libera alle opere di rinnovamento. La decisione segue una fase di valutazione e comprende interventi mirati a migliorare gli spazi pubblici della zona. La proposta prevede modifiche e interventi strutturali per rendere più funzionale e vivibile l’area centrale della città.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Grottaglie ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione di Piazza Cafforio, con l’obiettivo di restituire funzionalità e sicurezza a uno spazio centrale della città e rispondere alla crescente esigenza di parcheggi nel centro urbano. “Negli anni la piazza è stata più volte oggetto di atti vandalici che hanno comportato costi di manutenzione ricorrenti, mentre cittadini e attività commerciali hanno evidenziato la necessità di nuovi spazi destinati alla sosta”, spiegano dall’Amministrazione. Il progetto prevede la realizzazione di 29 posti auto, di cui due riservati alle persone con disabilità, oltre a spazi dedicati a motocicli e biciclette. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Piazza Cafforio si rinnova: via libera al progetto di riqualificazione Articoli correlati Ospedale di Sapri: via libera al progetto per i nuovi reparti e la riqualificazioneDopo vent'anni, via libera dall'Asl al progetto da 6 milioni per l'adeguamento dell'ospedale. Via libera al progetto di messa in sicurezza e riqualificazione energetica della scuola “Virginio Muzio”La Giunta comunale di Bergamo ha dato parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di miglioramento sismico ed...