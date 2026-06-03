Perugia | oggi nuovi contatti per la cessione Borras-Gaucci i tempi non coincidono
Oggi si sono svolti nuovi incontri per discutere la cessione della società. Tuttavia, le tempistiche proposte dal direttore generale non coincidono con quelle di Riccardo Gaucci. Al momento, non sembra esserci un accordo tra le parti sui tempi necessari per completare la transazione. Le differenze tra i piani temporali rendono difficile trovare un punto di incontro in questa fase.
Sarà difficile ma importante far conciliare i tempi. Al momento non sembra esserci sintonia tra quelli del direttore generale Borras e quelli di Riccardo Gaucci. Il dg biancorosso, in occasione del Memorial Gaucci, ha dichiarato di non avvertire la necessità di affrettare i tempi: "No non c’è nessun termine per decidere, stiamo lavorando e aspettiamo di vedere cosa accade da qui a 10-15 giorni. Ci sono tante società che ancora non hanno un direttore sportivo". Già, ma Riccardo Gaucci, che aspetta ancora di conoscere il suo futuro, non è dello stesso avviso. "La società sta pensando alla cessione, ma siamo già in grande ritardo", ha detto. E... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Perugia: oggi nuovi contatti per la cessione. Borras-Gaucci, i tempi non coincidono; Perugia-cessione, trattativa in stand by. Nuovo summit per sbloccare l’impasse; Perugia: settimana di risposte. Abbonamenti al via, poi la società; Grifo, sarà la settimana delle risposte. Trattative in corso, con Gaucci in attesa.
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