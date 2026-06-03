Sarà difficile ma importante far conciliare i tempi. Al momento non sembra esserci sintonia tra quelli del direttore generale Borras e quelli di Riccardo Gaucci. Il dg biancorosso, in occasione del Memorial Gaucci, ha dichiarato di non avvertire la necessità di affrettare i tempi: "No non c’è nessun termine per decidere, stiamo lavorando e aspettiamo di vedere cosa accade da qui a 10-15 giorni. Ci sono tante società che ancora non hanno un direttore sportivo". Già, ma Riccardo Gaucci, che aspetta ancora di conoscere il suo futuro, non è dello stesso avviso. "La società sta pensando alla cessione, ma siamo già in grande ritardo", ha detto. E... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia: oggi nuovi contatti per la cessione. Borras-Gaucci, i tempi non coincidono

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