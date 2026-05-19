Perugia Borras punta al risparmio | tagli ai costi e nuovi ingaggi

In vista della ripresa del campionato, la società di calcio di Perugia ha annunciato un piano di riduzione dei costi. Sono stati identificati tre calciatori con stipendi da rivedere e alcuni giocatori potrebbero essere trasferiti nelle prossime settimane, a seguito delle trattative in corso. La squadra sta valutando nuove strategie di ingaggio per contenere le spese e garantire una pianificazione finanziaria più sostenibile. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui nomi coinvolti nelle trattative.

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? Punti chiave Chi sono i tre calciatori con gli stipendi da rivedere?. Quali giocatori rischiano il trasferimento immediato dopo le trattative?. Come cambieranno i prezzi degli abbonamenti per la prossima stagione?. Perché il club ha deciso di presentare una denuncia in questura?.? In Breve Tagli agli stipendi per tre giocatori e budget ridotto per le giovanili.. Nuova campagna abbonamenti dal 1 giugno con prezzi tra 120 e 400 euro.. Decisioni sullo staff tecnico previste entro i prossimi dieci giorni.. Denuncia alla questura per tutelare l'organizzazione dopo un episodio specifico.. Hernan Garcia Borras affronta i temi caldi della gestione societaria del Perugia durante l’intervista a Fuoricampo su Umbria Tv, delineando le prospettive per la stagione 202627. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perugia, Borras punta al risparmio: tagli ai costi e nuovi ingaggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PERUGIA-PINETO 0-1 | D.G. GARCIA BORRAS POST GARA Sullo stesso argomento Mark Zuckerberg punta sull’AI e valuta nuovi tagli: a rischio fino al 20% dei dipendenti Meta, ma l’azienda smentisceMeta starebbe valutando un piano di ristrutturazione aziendale che potrebbe portare al licenziamento di fino al 20% della forza lavoro, se non oltre. Ripa a Macerata: sanità e tagli ai costi per il nuovo programma? Cosa scoprirai Come verrebbero utilizzati i 350 mila euro risparmiando un assessorato? Perché le risorse dell'ospedale di Macerata sono state... Calcio serie C, Borras cerca di smorzare le tensioni: Perugia, basta negativitàOspite a Fuoricampo, su Umbria Tv, il direttore generale ha ribadito in buona sostanza i concetti espressi nella conferenza stampa di venerdì. La novità riguarda la campagna abbonamenti: Si parte il ... perugiatoday.it Perugia, le verità di Borras: Budget da ridurre nel rispetto del salary cap. Avanti con Tedescodi Carlo Forciniti Hernan Borras torna a parlare. In un momento di calma solo apparente. Perché se è vero che la stagione è andata in archivio già da un po’, in ballo c’è il futuro del Perugia reduce ... umbria24.it