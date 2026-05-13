Calcio serie C Perugia Borras torna e parla con Gaucci e Tedesco | ancora un nulla di fatto
Il direttore generale Hernan Garcia Borras è tornato in sede dopo aver trascorso una giornata a Milano, dedicata a incontri con alcuni club. Al suo rientro ha avuto un confronto con Gaucci e Tedesco, ma non sono stati raggiunti accordi o novità significative. La giornata era prevista come un momento importante, anche se non sono emersi sviluppi concreti per il momento.
Doveva essere una data importante quella di oggi e così, in un certo senso, è stato. Il direttore generale Hernan Garcia Borras, dopo aver trascorso una giornata a Milano per tessere rapporti con alcuni club, è rientrato alla base, con l'occasione di fare il punto della situazione con l'area.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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