Calcio serie C Perugia Borras torna e parla con Gaucci e Tedesco | ancora un nulla di fatto

Il direttore generale Hernan Garcia Borras è tornato in sede dopo aver trascorso una giornata a Milano, dedicata a incontri con alcuni club. Al suo rientro ha avuto un confronto con Gaucci e Tedesco, ma non sono stati raggiunti accordi o novità significative. La giornata era prevista come un momento importante, anche se non sono emersi sviluppi concreti per il momento.

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