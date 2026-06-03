Perugia lavori notturni per la manutenzione stradale | la mappa delle vie

Notizia in breve

Il Comune di Perugia ha emesso un'ordinanza sulla viabilità per consentire lavori di manutenzione notturna su alcune strade della città. Gli interventi riguardano il rifacimento della pavimentazione stradale e sono programmati in orari notturni. La mappa delle vie interessate è stata resa disponibile. I lavori sono stati pianificati per minimizzare i disagi al traffico durante le ore diurne.