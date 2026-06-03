Perugia lavori notturni per la manutenzione stradale | la mappa delle vie
Il Comune di Perugia ha emesso un'ordinanza sulla viabilità per consentire lavori di manutenzione notturna su alcune strade della città. Gli interventi riguardano il rifacimento della pavimentazione stradale e sono programmati in orari notturni. La mappa delle vie interessate è stata resa disponibile. I lavori sono stati pianificati per minimizzare i disagi al traffico durante le ore diurne.
Il Comune di Perugia ha adottato un'ordinanza in materia di viabilità per permettere l'esecuzione di interventi di rifacimento della pavimentazione stradale in alcune vie del capoluogo. Nel dettaglio, i lavori verranno realizzati nei giorni feriali in orario esclusivamente notturno per ridurre al. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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