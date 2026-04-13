Perugia al via la manutenzione dei semafori in città | la mappa delle strade interessate dai lavori

A Perugia il Comune ha avviato lavori di manutenzione su alcuni impianti semaforici. Sono state apportate modifiche alla circolazione in diverse strade del centro urbano per consentire l'esecuzione degli interventi. La mappa delle vie interessate dai lavori è stata comunicata alle autorità competenti e ai cittadini. Le operazioni sono in corso e si prevede che si concludano entro i tempi stabiliti.

Il Comune di Perugia ha disposto modifiche alla circolazione in alcune vie della città permettere la realizzazione di interventi di manutenzione di alcuni impianti semaforici presenti nel capoluogo. Con ordinanza n. 604 dell'11 aprile 2026 l'ente ha adottato alcuni provvedimenti che resteranno in.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Perugia, interventi di asfaltatura: la mappa delle zone interessate dai lavoriIl Comune di Perugia ha disposto la proroga di alcune ordinanze di modifica della circolazione stradale per consentire la prosecuzione dei lavori di... Manutenzione strade, riprendono i lavori in città: la mappa degli interventi in programmaDopo le piogge copiose dei giorni scorsi e con il miglioramento delle condizioni metereologiche, la settimana prossima riprenderanno i lavori di...