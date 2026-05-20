Perugia al via la manutenzione del verde pubblico | la mappa dei lavori
A Perugia è iniziata la manutenzione del verde pubblico lungo le strade comunali. Con un'ordinanza datata 19 maggio 2026, il Comune ha previsto modifiche alla viabilità in diverse vie e strade del centro. La mappa dei lavori indica le aree interessate e le eventuali deviazioni temporanee. I lavori riguardano l’abbattimento di alberi, potature e interventi di cura del verde per garantire la sicurezza e il decoro urbano. La durata e i dettagli degli interventi sono comunicati tramite avvisi pubblici e segnali stradali temporanei.
Al via a Perugia la manutenzione del verde pubblico lungo le strade comunali. Con ordinanza n. 829 del 19 maggio 2026 il Comune ha adottato modifiche alla viabilità in alcune vie e strade del capoluogo per permettere l'esecuzione dei lavori.I provvedimenti resteranno in vigore fino all'11. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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