Perugia al via la manutenzione del verde pubblico | la mappa dei lavori

A Perugia è iniziata la manutenzione del verde pubblico lungo le strade comunali. Con un'ordinanza datata 19 maggio 2026, il Comune ha previsto modifiche alla viabilità in diverse vie e strade del centro. La mappa dei lavori indica le aree interessate e le eventuali deviazioni temporanee. I lavori riguardano l’abbattimento di alberi, potature e interventi di cura del verde per garantire la sicurezza e il decoro urbano. La durata e i dettagli degli interventi sono comunicati tramite avvisi pubblici e segnali stradali temporanei.

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