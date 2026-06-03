Perugia festeggia la Repubblica e dona la Costituzione a 26 neo diciottenni

Da perugiatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Perugia ha celebrato l’80esimo anniversario della Repubblica con una cerimonia ufficiale. Durante l’evento, 26 giovani sono stati consegnati ufficialmente la Costituzione italiana. La cerimonia è stata presieduta dalla sindaca e dal prefetto, con la partecipazione della Giunta comunale e alcuni consiglieri di maggioranza. La consegna si è svolta in un contesto formale, in occasione della ricorrenza della proclamazione della Repubblica.

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Perugia ha celebrato l'80esimo anniversario della Repubblica con la consegna della Costituzione italiana a 26 neo diciottenni da parte della sindaca Vittoria Ferdinandi e del prefetto Francesco Zito, alla presenza della Giunta comunale e alcuni consiglieri di maggioranza. L’evento è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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