Marigliano nasce la Giornata della Cittadinanza | il 29 maggio la Costituzione ai neo diciottenni

Il Comune di Marigliano ha istituito la “Giornata della Cittadinanza”, un evento che si svolgerà il 29 maggio e sarà dedicato ai giovani che compiranno 18 anni. La giornata si focalizza sulla promozione della partecipazione civica, sulla conoscenza delle istituzioni e sul rispetto della Costituzione. L’iniziativa mira a coinvolgere i neo maggiorenni in attività e incontri informativi, offrendo loro l’opportunità di approfondire i principi fondamentali della vita democratica e istituzionale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Marigliano istituisce la “Giornata della Cittadinanza”, appuntamento dedicato ai neo diciottenni per promuovere partecipazione civica, conoscenza delle istituzioni e rispetto della Costituzione. La prima edizione si terrà il 29 maggio prossimo, nel cortile della Casa Comunale, in prossimità della Festa della Repubblica. L’iniziativa, approvata dalla giunta su proposta degli assessori alla Cultura e alle Politiche giovanili, prevede la consegna ufficiale di una copia della Costituzione italiana ai residenti che compiono 18 anni nel corso dell’anno. L’obiettivo è trasformare il passaggio alla maggiore età in un momento simbolico e concreto di consapevolezza democratica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Marigliano, nasce la “Giornata della Cittadinanza”: il 29 maggio la Costituzione ai neo diciottenni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Battesimo civico a Brindisi: i neo-diciottenni incontrano la CostituzioneBRINDISI - La Costituzione consegna ai giovani il patrimonio più alto della vita democratica italiana, richiamandoli ai valori della dignità, della... Sava celebra i neo diciottenni con il “Battesimo Civico”: Costituzione e legalità al centro dell’iniziativaTarantini Time QuotidianoSi rinnova a Sava l’appuntamento con il “Battesimo Civico”, l’iniziativa dedicata ai nuovi diciottenni della comunità e... Marigliano, Giornata della Cittadinanza: Costituzione ai neo?diciottenni e dialogo con i giovaniLa prima edizione si terrà il 29 maggio nel cortile della Casa Comunale Marigliano, Giornata della Cittadinanza: Costituzione ai neo?diciottenni e dialogo con i giovani ... marigliano.net Marigliano, l’I.C. Pacinotti celebra la Giornata di Primavera: scuola, territorio e creatività insieme per una grande festaMarigliano: Una giornata all’insegna della creatività, della condivisione e della valorizzazione del territorio quella vissuta il 16 maggio 2026 presso ... marigliano.net