A Perugia si tiene un evento che mette in relazione arte e artigianato, sottolineando come siano linguaggi complementari in grado di raccontare la memoria e la creatività dell’uomo. La manifestazione si concentra su ceramica, memoria e il processo di trasformazione della materia in significato, evidenziando il dialogo tra tecniche tradizionali e espressione contemporanea. L’obiettivo è esplorare come queste pratiche si influenzino a vicenda, creando un ponte tra passato e presente.

PERUGIA – L’arte e l’artigianato non come mondi separati, ma come linguaggi complementari capaci di raccontare l’uomo, la sua memoria e la sua capacità di trasformare la materia in significato. È questo il filo conduttore che sta emergendo nel convegno “ Le soglie del Fare”, dedicato al rapporto tra creatività, lavoro manuale e produzione artistica, un incontro che ha riunito studiosi, artisti e artigiani in un confronto ricco di spunti culturali e filosofici. Al centro della riflessione è stata posta la ricerca dell’essenziale, intesa non come semplificazione o minimalismo, ma come risultato di un lungo processo di maturazione e sottrazione. Una forma che emerge quando il superfluo cade e la materia trova il proprio equilibrio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia. Arte e artigianato, il dialogo che genera senso: riflessioni tra ceramica, memoria e creatività contemporanea

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