Mercoledì 25 marzo alle 17:30 si è tenuto a Latiano un convegno intitolato “Arte e Neuroscienze – Due saperi a confronto”. L’evento si è svolto nella Sala Flora del Palazzo Imperiali e è stato organizzato dall’assessorato alla Cultura della città. Lo scopo era quello di esplorare il rapporto tra creatività, percezione e formazione attraverso il confronto tra i due ambiti.

LATIANO - Mercoledì 25 marzo, alle 17,30 si è svolto nella suggestiva Sala Flora del Palazzo Imperiali il Convegno “Arte e Neuroscienze – Due saperi a confronto”, promosso dall’assessorato alla Cultura della Città di Latiano. Un incontro che ha messo in relazione ambiti solo apparentemente distanti, offrendo una riflessione condivisa sui processi creativi e sui meccanismi cognitivi alla base della percezione. Ad aprire l’incontro la docente Chiara Romano, che ha presentato i temi del dialogo tra arte e scienza. L’introduzione è stata affidata all’Assessore alla Cultura della città di Latiano, Monica Albano, promotrice dell’iniziativa. Il... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Arte e neuroscienze: a Latiano il dialogo tra creatività, percezione e formazione

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