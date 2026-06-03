Perturbazione sulla regione diramata l' allerta meteo

Una perturbazione ha interessato la regione, portando alla protezione civile la decisione di emettere un’allerta meteo di colore giallo. L’allerta è attiva fino alle 12:00 di mercoledì 3 giugno 2026. La comunicazione riguarda le precipitazioni e le condizioni meteorologiche previste durante questo periodo. La protezione civile invita alla prudenza e al rispetto delle eventuali indicazioni ufficiali.

La protezione civile del Friuli VEnezia Giulia ha diramato l'allerta meteo di colore giallo che rimarrà in vigore fino alle ore 12:00 di mercoledì 3 giugno 2026. La giornata si è aperta nelle prime ore della notte con temporali forti e vento, piogge localmente intense, vento da sud o sudovest. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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EPIFANIA CON VENTO E FREDDO: TEMPERATURE SOTTO LO ZERO NEI PROSSIMI GIORNI | 05/01/2026

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