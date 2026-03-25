E' stata diramata un' allerta meteo

Un’allerta meteo è stata comunicata da Arpae e Protezione civile per vento, a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo. Le previsioni indicano che il primo assaggio di primavera potrebbe essere interrotto da condizioni atmosferiche avverse. La comunicazione interessa diverse zone e rimarrà in vigore fino a ulteriori aggiornamenti, senza indicazioni di limitazioni specifiche, ma con attenzione rivolta alle possibili ripercussioni sul territorio.

Protezione Civile e Arpae diramano l'allerta per venti di burrasca. Temperature in picchiata Il primo assaggio di primavera non sembra destinato a durare, almeno secondo le previsioni. Arpae e Protezione civile, infatti, hanno diramato un'allerta meteo per vento, valida a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo. Nella seconda parte della giornata si prevedono “venti di burrasca moderata (62-74 Kmh), con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, provenienti da sud-ovest che interesseranno le aree appenniniche e la fascia collinare. Si segnalano inoltre precipitazioni a carattere debole-moderato sparse sul territorio”, si legge. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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