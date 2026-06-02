Perturbazione in arrivo sulla Toscana e sulla provincia di Pisa | allerta meteo gialla per temporali forti
Una perturbazione sta causando un peggioramento del tempo sulla Toscana, in particolare sulla provincia di Pisa. Dalla sera di martedì 2 giugno, sono previste precipitazioni intense e temporali forti, con un’allerta meteo gialla. La perturbazione inizia nelle zone nord-occidentali della regione e si estende nel corso della notte a tutto il territorio, portando un aumento delle piogge e dei temporali.
Peggioramento del tempo dalla serata di oggi, martedì 2 giugno, per l'arrivo di una perturbazione che interesserà la Toscana a partire dalle zone nord-occidentali, per poi estendersi al resto della regione nel corso della notte. Residue condizioni di instabilità sono previste fino al pomeriggio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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