Perturbazione in arrivo sulla Toscana e sulla provincia di Pisa | allerta meteo gialla per temporali forti

Notizia in breve

Una perturbazione sta causando un peggioramento del tempo sulla Toscana, in particolare sulla provincia di Pisa. Dalla sera di martedì 2 giugno, sono previste precipitazioni intense e temporali forti, con un’allerta meteo gialla. La perturbazione inizia nelle zone nord-occidentali della regione e si estende nel corso della notte a tutto il territorio, portando un aumento delle piogge e dei temporali.