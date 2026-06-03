Personale nuovi concorsi a tempo indeterminato per nidi e scuola dell’infanzia

Da firenzetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati pubblicati due bandi di concorso a tempo indeterminato nel settore dell’istruzione, specificamente rivolti ai servizi educativi per bambini da 0 a 6 anni. I concorsi riguardano venti posizioni, tra cui quattro per funzionari. Le assunzioni fanno parte di un piano del Comune volto a rafforzare il personale nei nidi e nelle scuole dell’infanzia. La procedura di selezione è aperta e i bandi sono disponibili online.

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Va avanti il piano assunzioni del Comune. Oggi sono stati pubblicati due nuovi bandi di concorso a tempo indeterminato nel settore dell’istruzione finalizzati al potenziamento dei servizi educativi dedicati alla fascia 0-6 anni per complessivi venti nuove assunzioni: quattro funzionari di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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