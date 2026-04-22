Comune di Terni dodici nuovi posti a tempo indeterminato | in arrivo i concorsi

Il Comune di Terni ha annunciato l'apertura di due concorsi pubblici per l'assunzione di dodici dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Le nuove assunzioni sono state approvate attraverso due determinazioni dirigenziali, in relazione al Piano triennale del fabbisogno di personale e al rendiconto approvati nel corso dell'ultimo anno. Le procedure di selezione sono state rese note ufficialmente dall'amministrazione comunale.

Due distinte determinazioni dirigenziali aprono le porte a nuovi concorsi in Comune. Sono complessivamente dodici posti a tempo pieno e indeterminato, a seguito dell’approvazione del PIAO 20262028 (Sezione tre Piano triennale del fabbisogno di personale) e de rendiconto risalente allo scorso.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Organici: 134 posti a tempo indeterminato in più per il sostegno, ma si tagliano 4.900 posti sul potenziamento in tre anniE' questo in soldoni, il bilancio della riunione di ieri sugli organici tra amministrazione e sindacati. 200 posti a tempo indeterminato: la svolta occupazionale in ToscanaUn segnale di ripresa che va oltre i numeri Nella provincia di Massa-Carrara si apre una finestra di opportunità lavorative. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'inflazione a Terni a marzo è super; Allattamento: parliamone; Terni, al via i lavori della ciclovia tra centro città e Cascata delle Marmore; Femminicidio di Laura Papadia: riconosciuto il risarcimento al Comune di Spoleto. Cardinali a capo di Asm Terni, dai banchi del consiglio comunale doppio esposto all’Anacdi M.R. Formalizzato l’esposto all’Anac per il mancato bando del Comune di Terni finalizzato a selezionare il miglior curriculum per la presidenza Asm, sulla posizione dell’ex assessore Sergio Cardina ... umbria24.it Terni. Piediluco, ok per gestire i campi sportivi I QuadriTerni. Il16 scorso il gestore del camping Il lago di Piediluco ha consegnato le chiavi dell’impianto al Comune. Da questo momento la palla è ... ilmessaggero.it Concorso Comune di Terni Funzionari 2026: 12 posti per Amministrativi e Tecnici - facebook.com facebook