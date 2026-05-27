Cercasi supplenti per la scuola dell’Infanzia vita da MAD | Ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato per insegnare

Una docente ha lasciato un lavoro stabile per insegnare in una scuola dell'infanzia, mentre le scuole di Roma cercano ancora supplenti per i nidi e le materne. La carenza di personale sta causando proteste e richieste di intervento da parte di lavoratori, sindacati e opposizione. La situazione si ripete da mesi, con scuole che devono coprire posti vacanti senza trovare immediatamente personale disponibile. La mancanza di insegnanti sta influenzando l’organizzazione delle attività educative.

La difficoltà nel trovare supplenti per nidi e scuole dell’infanzia di Roma continua ad alimentare proteste e richieste di intervento da parte di lavoratrici, sindacati e opposizione capitolina. Al centro del confronto ci sono le cosiddette Mad, le “messe a disposizione”, cioè le candidature spontanee utilizzate per coprire le assenze del personale educativo. A raccontare le conseguenze del sistema attuale è Francesca, 48 anni, educatrice che ha affidato la sua testimonianza a Fanpage.it. Dopo anni di lavoro in un nido privato convenzionato con il Comune di Roma, ha deciso di laurearsi in Scienze dell’Educazione e della Formazione per poter lavorare nei servizi comunali per l’infanzia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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