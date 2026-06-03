Un uomo è stato chiamato a processo dopo aver inseguito la ex in auto fino al commissariato e aver subito una caduta davanti a un veicolo. Secondo l’accusa, si tratterebbe di una simulazione di investimento. Inoltre, è accusato di aver perseguitato la ex e di aver inseguito il suocero. Le vicende sono state oggetto di procedimento giudiziario.

L’inseguimento in auto fino al Commissariato e quella caduta davanti alla vettura, che secondo l’accusa sarebbe stata una simulazione di investimento, sono tra gli episodi che hanno portato al giudizio immediato per un 45enne di Galatina. Il gip Anna Paola Capano ha disposto il processo nei confronti dell’uomo per maltrattamenti aggravati ai danni dell’ex compagna e del figlio minore della coppia, oltre che per atti persecutori nei confronti dell’ex suocero. Il procedimento approderà in aula il 15 dicembre davanti al giudice monocratico Anna Lucia Zaurito, su richiesta del pubblico ministero Roberta Di Filippo. I fatti Secondo la ricostruzione della procura, il 19 aprile scorso l’uomo avrebbe visto l’ex compagna uscire di casa insieme ai genitori e al figlio per raggiungere il mare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Perseguita la ex, insegue il suocero e finge un investimento: a processo

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