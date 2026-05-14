Un uomo ha tentato di mettere in atto un colpo fingendo di essere stato investito, lanciandosi sul parabrezza di un'auto in movimento condotta da un giovane. L'episodio si è verificato in strada, dove il soggetto ha cercato di ostacolare il veicolo prima di tentare di rapinare il conducente. La scena è stata notata da altri automobilisti, che hanno chiamato le forze dell'ordine.

Si sarebbe lanciato sul parabrezza di un’auto in corsa condotta da un ragazzo, simulando di essere stato investito. Poi avrebbe minacciato il conducente di accoltellarlo e infine avrebbe tentato di rapinarlo. Così sotto accusa è finito un 45enne colombiano residente a Civitanova, Julian Raul Rogani. L’episodio ancora da chiarire sarebbe avvenuto il 20 maggio del 2023. Il 45enne, secondo l’accusa, quella sera si sarebbe lanciato sul parabrezza di una Lancia Ypsilon in corsa, condotta da un civitanovese all’epoca 20enne. Avrebbe così fatto finita di essere stato investito, e avebbe iniziato a insultare il conducente e dicendogli frasi come "sei un deficiente".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finge un investimento e poi tenta la rapina

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