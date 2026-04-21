Infortunio di un lavoratore in nero | titolare finge investimento grave in ospedale

Un lavoratore irregolare è stato coinvolto in un incidente sul lavoro e si trova ora in ospedale in condizioni gravi. Il titolare dell’attività ha dichiarato che si trattava di un investimento da parte di un’auto, ma le indagini hanno svelato che si è trattato di una simulazione. Un imprenditore è stato denunciato per aver messo in atto questa menzogna.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un imprenditore di 60 anni, titolare di un’azienda di autotrasporti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria dalla Polizia Locale di Napoli per aver inscenato un falso investimento pedonale. Il suo intento era quello di coprire un grave infortunio sul lavoro subito da un cittadino ucraino di 63 anni. La vicenda, che ha sollevato non poche polemiche sulla sicurezza sul lavoro, mette in luce la necessità di vigilanza in contesti lavorativi e le responsabilità relative. L’incidente fittizio è avvenuto la sera del 14 aprile, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante un presunto investimento nei pressi della MCTC di Via Argine.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Infortunio di un lavoratore in nero: titolare finge investimento, grave in ospedale. Notizie correlate Leggi anche: Lavoratore in nero nel bar, denuncia per il titolare e chiusura Gravissimo infortunio, giovane lavoratore cade dal tetto di un capannone: portato d'urgenza in ospedaleUn gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio a Ravenna: vittima un giovane lavoratore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dal 13 maggio parte la versione semplificata del certificato medico di infortunio INAIL; Infortunio del preposto: confermata la responsabilità del datore di lavoro per rischio non gestito; Inail: semplificazione del certificato medico di infortunio telematico - ANCE; Certificati medici infortunio: cosa cambia dal 13 maggio. Inventa incidente stradale per mascherare infortunio sul lavoro di un dipendenteTitolare ditta di autotrasporti denunciato per frode processuale e violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ... rainews.it Denunce di infortuni e malattie professionali: i dati INAIL di febbraio 2026Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'. Le denunce mensili di infortunio sul lavoro, in complesso e con esito ... puntosicuro.it L’INFORTUNIO DI CARLOS È PIÙ SERIO DEL PREVISTO Nella giornata di lunedì, Alcaraz si è mostrato con un vistoso tutore al polso destro e anche le sue dichiarazioni fanno pensare ad un infortunio più serio del previsto “Tornei come Parigi li as - facebook.com facebook . @acffiorentina, Robin Gosens costretto al cambio per infortunio nel corso della sfida contro il Lecce: le sue condizioni x.com