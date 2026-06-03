Perez annuncia i colpi | Avremo i nomi prima di domenica non preoccupatevi Il primo grande acquisto giovedì

Notizia in breve

Il presidente del Real Madrid ha dichiarato che i nomi dei nuovi acquisti saranno annunciati prima di domenica, con il primo grande acquisto previsto per giovedì. Durante un’intervista a El Espanyol, ha assicurato che non ci saranno ritardi e che l’obiettivo è completare le operazioni di mercato in tempi brevi. Nessuna altra informazione sui giocatori coinvolti o sui dettagli finanziari è stata comunicata. La società sta lavorando per definire le trattative in corso.