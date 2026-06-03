Perez annuncia i colpi | Avremo i nomi prima di domenica non preoccupatevi Il primo grande acquisto giovedì
Il presidente del Real Madrid ha dichiarato che i nomi dei nuovi acquisti saranno annunciati prima di domenica, con il primo grande acquisto previsto per giovedì. Durante un’intervista a El Espanyol, ha assicurato che non ci saranno ritardi e che l’obiettivo è completare le operazioni di mercato in tempi brevi. Nessuna altra informazione sui giocatori coinvolti o sui dettagli finanziari è stata comunicata. La società sta lavorando per definire le trattative in corso.
di Paolo Moramarco Perez annuncia i colpi. Il presidente del Real Madrid così nell’intervista rilasciata a El Espanyol in vista delle ufficialità di mercato. Nella serata di ieri, il Real Madrid ha concluso l’acquisto di Denzel Dumfries, esterno dell’ Inter, pagando la clausola rescissoria da 20 milioni di euro per assicurarsi il giocatore per la prossima stagione in Liga. Intervistato da El Espanyol, il presidente dei Blancos ha parlato del mercato, parlando di quando saranno ufficializzati i colpi dei Blancos. Pur non citando l’olandese, è chiaro che quella in arrivo per il Real Madrid sarà una settimana di fuoco con anche le ufficialità di Mourinho e Konaté prossime all’ufficialità. 🔗 Leggi su Internews24.com
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