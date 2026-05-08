Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente il primo acquisto per la stagione 2026-27, senza specificare il nome del giocatore. Nel frattempo, un giovane talento proveniente dal Como 1907 sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio. La notizia è stata comunicata tramite dichiarazioni che confermano la volontà del club di rafforzarsi in vista delle prossime competizioni, senza ulteriori dettagli sui tempi e le modalità dell’operazione.

"> Nico Paz: L’Ascesa del Talento di Como 1907. SASSUOLO, ITALIA – 17 APRILE: Nico Paz di Como 1907 osserva durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Como 1907 allo Stadio Mapei, Città del Tricolore il 17 aprile 2026 a Sassuolo, Italia. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Il calciatore argentino Nico Paz, in prestito a Como 1907 da Real Madrid, sta attirando l’attenzione di molti esperti del settore. Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha recentemente espresso la sua ammirazione per il giovane, sottolineando che è molto probabile che torni alla sua squadra madre, il Real Madrid, al termine della stagione attuale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Zanetti annuncia il primo acquisto del Real Madrid per la stagione 2026-27: “Sicuramente!”

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