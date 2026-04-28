Il club sta pianificando le mosse per la prossima stagione dopo aver concluso l’attuale campionato con una eliminazione in Champions League. La squadra si trova a dover affrontare anche la corsa per il titolo nazionale, con il Barcellona in vantaggio. Tra le possibili scelte per la guida tecnica, il nome di un ex allenatore del club sembra essere in prima fila, con il presidente che sembra preferirlo per la riunione delle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - Mourinho Real Madrid, Florentino Perez in prima fila per il grande ritorno: è il preferito per la panchina!

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