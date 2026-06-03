Perdita d' acqua nel palazzo i vicini chiamano i soccorsi | scovato deposito con 27 chili di droga

Notizia in breve

Una perdita d'acqua in un condominio ha portato alla scoperta di 27 chili di droga nascosti in un appartamento nella zona di Fonte Laurentina. I vicini, preoccupati per il guasto, hanno chiamato i soccorsi, che hanno poi trovato la sostanza stupefacente durante le operazioni di intervento. La polizia ha sequestrato la droga e avviato indagini sulla provenienza. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle persone coinvolte o sulle modalità di nascita del deposito.