Uomo sotto al trattore i vicini chiamano i soccorsi e lo salvano

Un uomo di 62 anni è rimasto intrappolato sotto un trattore in una strada di Viterbo. Durante un lavoro in un terreno privato, il mezzo agricolo si è ribaltato, causando l’incidente. I vicini, accorsi rapidamente, hanno chiamato i soccorsi e sono riusciti a liberare l’uomo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno assistito l’uomo prima di trasferirlo in ospedale.