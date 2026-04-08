Uomo sotto al trattore i vicini chiamano i soccorsi e lo salvano
Un uomo di 62 anni è rimasto intrappolato sotto un trattore in una strada di Viterbo. Durante un lavoro in un terreno privato, il mezzo agricolo si è ribaltato, causando l’incidente. I vicini, accorsi rapidamente, hanno chiamato i soccorsi e sono riusciti a liberare l’uomo. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno assistito l’uomo prima di trasferirlo in ospedale.
Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo in strada Fagiano a Viterbo. Un uomo di 62 anni è rimasto coinvolto nel ribaltamento del mezzo agricolo che stava conducendo all'interno di un terreno privato.Il forte frastuono ha richiamato l'attenzione dei vicini che hanno immediatamente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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