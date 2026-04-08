Uomo sotto al trattore i vicini chiamano i soccorsi che lo salvano

Un uomo di 62 anni è rimasto coinvolto nel ribaltamento di un trattore in una strada di Viterbo. I vicini, preoccupati, hanno chiamato i soccorsi dopo averlo visto sotto il mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per estrarlo e fornirgli assistenza. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.