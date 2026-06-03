Percorso di Danza Popolare a Napoli con Dalia Deya
Domenica 13 settembre alle 17 si terrà a Napoli, in via Giuseppe Martucci 44, un percorso di danza popolare condotto da Dalia Deya. La partecipazione richiede prenotazione e ci si può iscrivere telefonicamente al numero 3387981020. L’evento si svolgerà presso Vic’s Street e si rivolge a chi desidera approfondire le tecniche e i passi della danza tradizionale napoletana. La durata e i dettagli specifici del percorso non sono stati comunicati.
Percorso di Danza Popolare a Napolicon Dalia DeyaNAPOLI PRESSOVIC'STREETvia Giuseppe Martucci 44 -80121 (CampaniaINFO E PRENOTAZIONE NECESSARIA3387981020DOMENICA 13 SETTEMBRE 2026 ORE 17.30- 19.00. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Workshop di danza medievale con Dalia DeyaSabato 30 maggio, dalle 15:30 alle 17:30, si terrà un workshop di danza medievale condotto da Dalia Deya presso Vic' Street, in via Giuseppe Martucci...
Leggi anche: Workshop Tarantella (con S.U.D di Dalia Deya)
Temi più discussi: La compagnia Tarantarte al Festival des Musiques Sacrées du Monde di Fes - Aise.it; Liliana Cosi, Antidiva: nel docufilm il racconto di una vita dedicata alla danza; Teatro Fraschini, una stagione che parla a tutti; 54. festival teatro biennale Venezia.
DANZA BABY PER BIMBI DAI 3 AI 6 ANNI! Prenota ora la prova riservata per Danza Baby *GIOVEDÌ ORE 17:00* Potrai accompagnare il tuo bambino/a a iniziare un percorso di danza e ballo divertendosi caratterizzato da una serie di attività che coinvolgo facebook
Quale canzone di Eurovision ha cambiato il percorso di Eurovision? reddit
L'incontro tra storie e culture in Gatherdance, performance di danza in scena ad ArezzoLA DANZA CHE MUOVE è primavera prosegue il suo percorso e fa tappa nel quartiere Tortaia, ad Arezzo ... msn.com
22° Festival della danza popolare: dal 29 al 31 maggio danza musica teatro al Parco Castelli di BresciaL'obiettivo del Festival è trasmettere, attraverso la danza, il carattere di festa tipico delle antiche sagre popolari ed i valori appartenenti alle diverse culture. quibrescia.it