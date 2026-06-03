Percorso di Danza Popolare a Napoli con Dalia Deya

Notizia in breve

Domenica 13 settembre alle 17 si terrà a Napoli, in via Giuseppe Martucci 44, un percorso di danza popolare condotto da Dalia Deya. La partecipazione richiede prenotazione e ci si può iscrivere telefonicamente al numero 3387981020. L’evento si svolgerà presso Vic’s Street e si rivolge a chi desidera approfondire le tecniche e i passi della danza tradizionale napoletana. La durata e i dettagli specifici del percorso non sono stati comunicati.