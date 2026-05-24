Workshop Tarantella con SUD di Dalia Deya
Domenica 31 maggio, dalle 11.15 alle 12.30, si terrà un workshop di tarantella con S.U.D di Dalia Deya presso Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, Napoli. L’evento si svolge in un locale dedicato alle attività culturali e artistiche. La partecipazione è aperta a chi desidera apprendere i movimenti e le tecniche di questa danza tradizionale. Per informazioni, contatto via email all’indirizzo [email protected].
DOMENICA 31 MAGGIO ORE 11.15- 12:30 WORKSHOP TARANTELLA (con S.U.D di Dalia Deya)Presso VIC' STREETvia Giuseppe Martucci 44-Napoli [email protected]’APP: 3387981020 . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Workshop di danza medievale con Dalia Deya
Pedalando tra valori e sicurezza ‘Bici Scuola’ con Dalia MuccioliLe scuole elementari del Primo circolo didattico di Cesenatico hanno aderito a ‘Bici Scuola’, un progetto promosso da Rcs Sport e La Gazzetta dello...