Workshop Tarantella con SUD di Dalia Deya

Notizia in breve

Domenica 31 maggio, dalle 11.15 alle 12.30, si terrà un workshop di tarantella con S.U.D di Dalia Deya presso Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44, Napoli. L’evento si svolge in un locale dedicato alle attività culturali e artistiche. La partecipazione è aperta a chi desidera apprendere i movimenti e le tecniche di questa danza tradizionale. Per informazioni, contatto via email all’indirizzo [email protected].