Workshop di danza medievale con Dalia Deya
Sabato 30 maggio, dalle 15:30 alle 17:30, si terrà un workshop di danza medievale condotto da Dalia Deya presso Vic' Street, in via Giuseppe Martucci 44 a Napoli. L’evento si svolge in un locale dedicato alle arti e alla cultura. Per partecipare, è possibile contattare l’indirizzo email [email protected].
SABATO 30 MAGGIOORE 15:30- 17:30 WORKSHOP DANZA MEDIEVALE (con Dalia Deya)Presso VIC' STREETvia Giuseppe Martucci 44- Napoli [email protected]’APP: 3387981020. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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