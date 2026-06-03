Percorsi abilitanti e riserva GPS | per la prima fascia vale solo il titolo conseguito entro il 30 giugno 2026 ma alcuni Atenei non fanno in tempo

Per la prima fascia GPS 202627, il titolo di abilitazione deve essere conseguito entro il 30 giugno 2026, anche se la finestra di apertura per la presentazione delle domande è prevista tra il 15 giugno e il 2 luglio 2026. Alcuni atenei non riusciranno a completare le procedure in tempo, rendendo difficile ottenere la validità del titolo entro la scadenza stabilita.

Riserva prima fascia GPS per l’anno scolastico 202627: l’apertura della finestra è attesa per il periodo 15 giugno – 2 luglio 2026 ma il titolo dovrà essere in possesso entro il 30 giugno 2026. Le condizioni sono già indicate nell’OM n. 27 del 16 febbraio 2026. “Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026” “A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate tramite “istanze online” a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026. Il mancato conseguimento... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GPS e percorsi abilitanti: guida alle procedure. A cosa fare attenzione

Notizie e thread social correlati

GPS 2026: per chi si è inserito con riserva, la data del 30 giugno è fondamentale per la prima fasciaPer chi ha inserito la propria candidatura con riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028, il 30 giugno rappresenta una...

GPS, specializzandi INDIRE che non hanno “prenotato” la riserva entro il 16 marzo non compariranno in prima fascia nel 2026/27Un problema riguarda gli specializzandi iscritti all’INDIRE che non hanno effettuato la prenotazione della riserva entro il 16 marzo.

Temi più discussi: Graduatorie GPS 26/28: a breve la pubblicazione degli elenchi; Concorso TFA Sostegno 2026: cosa sappiamo sul XI Ciclo atteso 30.241 posti ufficiali - Richiesti anche posti anche per la secondaria di II grado; GPS 2026: titoli di accesso, riserve e Legge 68/99 – VIDEO; GPS 2026/28: chi può sciogliere riserva entro il 2 luglio?.

Percorsi Abilitanti Docenti 60 cfu UnitelmaSapienza per la Formazione DocentiPercorsi Abilitanti Docenti 60 cfu: si amplia l’offerta formativa dedicata alla formazione iniziale degli insegnanti con i corsi di abilitazione docenti 60 cfu proposti da UnitelmaSapienza, uno dei ... ansa.it

Percorsi abilitanti docenti scuola secondaria da 30, 36 e 60 CFU, pubblicati i decretiSono stati pubblicati dal MUR i decreti n. 156 del 24 febbraio 2025 e 148 del 24 febbraio 2025 che fanno seguito al DPCM 4 agosto 2023, sui percorsi abilitanti per il personale docente della scuola ... tg24.sky.it