GPS specializzandi INDIRE che non hanno prenotato la riserva entro il 16 marzo non compariranno in prima fascia nel 2026 27

Un problema riguarda gli specializzandi iscritti all’INDIRE che non hanno effettuato la prenotazione della riserva entro il 16 marzo. Questi docenti, coinvolti nel secondo ciclo di formazione, non saranno presenti nella prima fascia del prossimo anno scolastico 202627. La questione riguarda un numero consistente di insegnanti che rischiano di essere esclusi da questa graduatoria a causa del mancato adempimento dei requisiti temporali.

Sta emergendo una problematica per un cospicuo numero di docenti impegnati nel secondo ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE: nonostante la possibilità di ottenere il titolo entro il termine del 30 giugno 2026 e nonostante le indicazioni ministeriali, una parte degli aspiranti non potrà accedere alla prima fascia delle GPS 202628 per non aver inoltrato l'istanza entro la scadenza del 16 marzo. L'articolo GPS, specializzandi INDIRE che non hanno “prenotato” la riserva entro il 16 marzo non compariranno in prima fascia nel 202627.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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