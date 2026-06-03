Perché sono stati bruciati vivi i braccianti di Amendolara la trappola e la vita da schiavi | le accuse dell’amico che ha fatto arrestare i caporali

I braccianti di Amendolara sono stati rinchiusi in un minivan e bruciati vivi dopo aver chiesto il pagamento per il lavoro svolto. Secondo un testimone, i caporali li hanno rinchiusi e poi dati alle fiamme, lasciando che morissero tra le fiamme. La vicenda è stata resa nota grazie alla testimonianza di un amico che ha contribuito all’arresto dei caporali coinvolti.

Li hanno chiusi dentro il minivan e bruciati vivi perché avevano preteso di essere pagati dopo aver lavorato. Dietro la strage dei braccianti di Amendolara, nel Cosentino, ci sarebbero almeno due caporali pakistani, Alì e Bat. Così li ha indicati agli inquirenti che li hanno arrestati l’unico sopravvissuto, Taj Mohammad Alamyar. Dal 20 aprile, le vittime non vedevano un euro e dopo quasi due mesi hanno deciso di ribellarsi. Ad Alfio Sciaccia per il Corriere racconta: «Loro hanno ucciso quattro miei amici, li hanno bruciati vivi. Non ci pagavano da oltre un mese e noi ci eravamo ribellati. Per questo hanno appiccato il fuoco alla macchina. Per punirci. 🔗 Leggi su Open.online

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Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto e poi appiccato ...

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La strage di Amendolara | Bruciati vivi perché si sono ribellati ai caporali: vite a perdere, storia dei fantasmi che raccolgono le fragoleQuattro braccianti pakistani sono morti bruciati vivi durante un episodio avvenuto in un’area agricola, secondo quanto riferito.

I quattro schiavi bruciati vivi dai caporali sono anche vittime della nostra indifferenzaQuattro braccianti sono stati uccisi bruciati vivi da caporali in un episodio avvenuto ad Amendolara.

Temi più discussi: Amendolara, 4 braccianti bruciati vivi: È la mafia dei caporali; Italia, quattro migranti bruciati vivi a Cosenza. Arrestati i due aggressori; I braccianti afghani bruciati vivi perché volevano lo stipendio; Cosenza, i quattro braccianti bruciati vivi: I killer hanno bloccato le porte dell'auto.

Due pakistani sono stati fermati perché sospettati dell’omicidio di 4 connazionali, tutti braccianti agricoli. I 4 sono stati rinvenuti carbonizzati all’interno di un minivan lungo la #SS106 ad #Amendolara (CS); sarebbero stati bruciati vivi. x.com

La strage di Amendolara | Bruciati vivi perché si sono ribellati ai caporali: vite a perdere, storia dei fantasmi che raccolgono le fragoleQuattro pakistani uccisi ad Amendolara per essersi ribellati ai caporali. L'unico superstite racconta l'orrore del caporalato. ilfattoquotidiano.it

Il superstite della strage di braccianti ad Amendolara: Ho rotto il finestrino a testate. Volevano i soldiDice che c’è una grande mafia del Pakistan, che i due fermati erano caporali a caccia di soldi per il trasporto e pronti a trattenere buona parte del loro già misero salario. È un testimone chiave d ... ilfattoquotidiano.it