Perché sempre più atleti meditano con la Body Scan Meditation per recuperare meglio

Sempre più atleti utilizzano la Body Scan Meditation per migliorare il recupero muscolare. La tecnica consiste nel concentrarsi lentamente su ogni parte del corpo, riconoscendone le sensazioni. Viene praticata dopo allenamenti intensi o competizioni per alleviare tensioni e favorire il rilassamento. La pratica si svolge sdraiati, focalizzandosi su ogni segmento corporeo, dalla testa ai piedi. Non sono stati riportati rischi o controindicazioni ufficiali.

Body Scan Meditation, ovvero scannerizzare il corpo per riconnetterci ad esso attraverso la meditazione. Vi sembra un concetto astruso? Forse perché per anni la meditazione è stata percepita come qualcosa di distante dal mondo dello sport competitivo. Troppo lenta, troppo introspettiva, poco compatibile con l’ossessione per dati, watt, cronometri e prestazioni. Oggi però qualcosa è cambiato. Dalle squadre NBA ai runner amatoriali, fino agli atleti endurance e ai praticanti di fitness, la meditazione è entrata nelle routine di allenamento con un obiettivo molto concreto: migliorare concentrazione, recupero e consapevolezza corporea. Tra le... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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