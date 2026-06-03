La Body Scan Meditation non è solo relax | è allenamento invisibile

Da gqitalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una pratica di meditazione chiamata Body Scan Meditation consiste nel concentrarsi su diverse parti del corpo, partendo dalla testa e arrivando ai piedi. L’obiettivo è riconoscere sensazioni, tensioni o fastidi, senza giudizio. La sessione dura circa 20-30 minuti e viene eseguita in silenzio, guidando l’attenzione su ogni zona del corpo. Questa tecnica viene spesso utilizzata per ridurre lo stress e migliorare la consapevolezza corporea.

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10 Minute Guided Body Scan Meditation to Relax and Sleep Deeply

Video 10 Minute Guided Body Scan Meditation to Relax and Sleep Deeply

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