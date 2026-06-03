Una pratica di meditazione chiamata Body Scan Meditation consiste nel concentrarsi su diverse parti del corpo, partendo dalla testa e arrivando ai piedi. L’obiettivo è riconoscere sensazioni, tensioni o fastidi, senza giudizio. La sessione dura circa 20-30 minuti e viene eseguita in silenzio, guidando l’attenzione su ogni zona del corpo. Questa tecnica viene spesso utilizzata per ridurre lo stress e migliorare la consapevolezza corporea.

Body Scan Meditation, ovvero scannerizzare il corpo per riconnetterci ad esso attraverso la meditazione. Vi sembra un concetto astruso? Forse perché per anni la meditazione è stata percepita come qualcosa di distante dal mondo dello sport competitivo. Troppo lenta, troppo introspettiva, poco compatibile con l’ossessione per dati, watt, cronometri e prestazioni. Oggi però qualcosa è cambiato. Dalle squadre NBA ai runner amatoriali, fino agli atleti endurance e ai praticanti di fitness, la meditazione è entrata nelle routine di allenamento con un obiettivo molto concreto: migliorare concentrazione, recupero e consapevolezza corporea. Tra le... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La Body Scan Meditation non è solo relax: è allenamento invisibile

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10 Minute Guided Body Scan Meditation to Relax and Sleep Deeply

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