Sempre più persone consultano sintomi e curano problemi di salute online, utilizzando motori di ricerca o strumenti di intelligenza artificiale. Tuttavia, questa abitudine comporta rischi, poiché spesso si commettono errori di interpretazione o si sottovalutano sintomi importanti. La pratica del fai da te si estende anche a prenotazioni di esami o all’assunzione di farmaci, senza consultare sempre un professionista.

C he si tratti di prendere farmaci, prenotare gli esami di controllo a cui sottoporsi o gestire disturbi ricorrenti, la tendenza sempre più diffusa oggi è quella di curarsi in modalità fai da te. Affidandosi ai consigli che arrivano dagli amici e da presunti esperti sui social o cedendo alla tentazione di consultare ‘Dottor Chat GPT’. Ma rischiando, in ogni caso, di commettere errori che possono costare caro. A mettere in guardia dai pericoli dell’autogestione medica, è Paolo Nucci, noto oculista, professore di Oftalmologia alla Statale di Milano e oggi autore del nuovo libro ‘ Allora mi curo da solo’ (Piemme), un saggio che intende richiamare l’attenzione sulle più insidiose derive della medicina fai da te ma anche sulla situazione attuale della sanità.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cercare sintomi online è sempre più comune, tra Google e intelligenza artificiale. Ma gli errori sono dietro l’angolo: ecco i più frequenti e perché è meglio evitarli

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