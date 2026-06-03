Perché potranno esserci ancora maxi code sul ponte della Ghisolfa

Notizia in breve

Nel prossimo periodo, si prevede la formazione di code lunghe sul ponte della Ghisolfa, che potrebbero protrarsi fino a oltre la stagione estiva. La presenza di traffico intenso e lavori di manutenzione programmati sono le cause principali di questa situazione. Le auto si accumulano in fila, rallentando il passaggio e creando congestione nel tratto interessato. La circolazione si intensifica soprattutto nelle ore di punta.