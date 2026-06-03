Perché potranno esserci ancora maxi code sul ponte della Ghisolfa
Nel prossimo periodo, si prevede la formazione di code lunghe sul ponte della Ghisolfa, che potrebbero protrarsi fino a oltre la stagione estiva. La presenza di traffico intenso e lavori di manutenzione programmati sono le cause principali di questa situazione. Le auto si accumulano in fila, rallentando il passaggio e creando congestione nel tratto interessato. La circolazione si intensifica soprattutto nelle ore di punta.
Potrebbero formarsi lunghe code sul cavalcavia della Ghisolfa nei prossimi giorni (e fino a estate inoltrata). Il motivo è il cantiere per la realizzazione della ciclabile, lavori che comporteranno il restringimento della carreggiata “pur mantenendo la possibilità di percorrere il tratto stradale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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