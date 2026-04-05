Perché tra qualche giorno potranno esserci maxi code sul ponte della Ghisolfa

Da milanotoday.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra qualche giorno si prevede che si formeranno lunghe code sul ponte della Ghisolfa, un problema che potrebbe durare circa un mese e mezzo dopo le festività pasquali. La situazione potrebbe interessare molti automobilisti e pendolari che ogni giorno attraversano questa zona, creando disagi e rallentamenti nel traffico quotidiano. Le autorità stanno monitorando l’andamento della viabilità e valutano eventuali interventi per gestire l’afflusso di veicoli.

Potrebbero formarsi lunghe code sul cavalcavia della Ghisolfa dopo Pasqua (e per un mese e mezzo dopo). Il motivo? Uno solo: la realizzazione della ciclabile che comporterà una parziale modifica della viabilità con il restringimento dell'attuale carreggiata da via Delfico verso piazzale Lugano. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. A Milano nasce un nuovissimo mercato degli agricoltori. Spesa a filiera corta (e anche aperitivi rurali) . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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