Perché tra qualche giorno potranno esserci maxi code sul ponte della Ghisolfa

Tra qualche giorno si prevede che si formeranno lunghe code sul ponte della Ghisolfa, un problema che potrebbe durare circa un mese e mezzo dopo le festività pasquali. La situazione potrebbe interessare molti automobilisti e pendolari che ogni giorno attraversano questa zona, creando disagi e rallentamenti nel traffico quotidiano. Le autorità stanno monitorando l’andamento della viabilità e valutano eventuali interventi per gestire l’afflusso di veicoli.

Potrebbero formarsi lunghe code sul cavalcavia della Ghisolfa dopo Pasqua (e per un mese e mezzo dopo). Il motivo? Uno solo: la realizzazione della ciclabile che comporterà una parziale modifica della viabilità con il restringimento dell'attuale carreggiata da via Delfico verso piazzale Lugano. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. A Milano nasce un nuovissimo mercato degli agricoltori. Spesa a filiera corta (e anche aperitivi rurali) . 🔗 Leggi su Milanotoday.it In bici lungo il ponte della Ghisolfa: a metà marzo via ai lavori per la pista ciclabile tanto attesaMilano, 3 marzo 2026 – Inizieranno nella seconda metà di marzo i lavori per realizzare la pista ciclabile lungo il cavalcavia Bacula, altrimenti noto... A4, incidente tra mezzi pesanti in direzione Milano: code e qualche disagioAttivato il nuovo Protocollo regionale per la gestione delle criticità autostradali a causa di un incidente che ha coinvolto quattro mezzi pesanti in...