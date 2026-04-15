Quando finiranno le maxi code sul ponte della Ghisolfa

Ogni giorno, il traffico si blocca e si formano lunghe code sul ponte della Ghisolfa, creando disagi per gli automobilisti che attraversano questa zona. La situazione si ripete con una certa regolarità, provocando rallentamenti e congestioni che interessano il traffico cittadino, senza che siano stati finora adottati interventi risolutivi definitivi.

Traffico paralizzato e lunghe code. È quello che si ripete (con frequenza quasi giornaliera) sul cavalcavia della Ghisolfa. Il motivo? Uno solo: il cantiere per la realizzazione della ciclabile che sta comportando una parziale modifica della viabilità con il restringimento della carreggiata da.🔗 Leggi su Milanotoday.it Perché (tra qualche giorno) potranno esserci maxi code sul ponte della GhisolfaPotrebbero formarsi lunghe code sul cavalcavia della Ghisolfa dopo Pasqua (e per un mese e mezzo dopo). Leggi anche: Entra nel vivo il cantiere della ciclabile sul ponte della Ghisolfa