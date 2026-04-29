Gli uccelli scappano più dalle donne che dagli uomini ma non sappiamo perché | lo studio in 5 città europee

Uno studio condotto in cinque città europee rivela che gli uccelli che vivono in ambienti urbani tendono a volare via più rapidamente quando si trovano di fronte a donne rispetto agli uomini. La ricerca, che ha coinvolto diverse specie di uccelli, conferma questa tendenza in più di un contesto urbano, ma le ragioni di questo comportamento non sono ancora chiare.

Gli uccelli urbani fuggono prima davanti alle donne che agli uomini. Uno studio condotto in diverse città europee mostra un fenomeno diffuso tra diverse specie, ma le cui cause restano ancora sconosciute.🔗 Leggi su Fanpage.it

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