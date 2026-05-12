Una cantante di 42 anni ha condiviso alcune riflessioni sulla propria vita e sul rapporto con il corpo, affermando che il giudizio non dovrebbe mai riguardare le donne. Ha parlato della sua esistenza, del valore della sua salute e di come preferisca vivere i rapporti senza aspettative di lunga durata. Ha inoltre espresso opinioni sulla famiglia, sulla solitudine e sull'importanza della terapia e dell’accettazione personale.

Questo articolo è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 19 maggio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. È stato difficile arrivare a questa consapevolezza? «È stato durissimo. Ho avuto un momento di: “Oddio, cazzo, ho 40 anni”. Lo ammetto. Ma oggi allo specchio vedo una persona serena, risolta, con i suoi alti e bassi, perché altrimenti non sarei un essere umano. Sarei una macchina, sarei l’IA. E io non voglio essere l’IA, non voglio essere la perfezione. Credo nelle cose che si ottengono con il tempo, con i sacrifici e con la consapevolezza. E lo vedo intorno a me: tanti giovani oggi soffrono i traguardi, le vittorie, perché non riescono a gestire tutta questa pressione».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Emma: «Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere giudicato. Il mio funziona, mi permette di essere viva, e a me basta. Dell'amore salvo il flirt, l'indomani non esiste»

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