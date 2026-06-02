L’attrice ha chiesto formalmente che una scena di un film venga eliminata, sostenendo che non c’era consenso legale per quella sequenza. La richiesta riguarda una scena girata quando aveva 13 anni, in cui si vedeva girare in slip con un uomo adulto. Wim Wenders ha risposto che non si rimprovera nulla riguardo alla scena. La disputa legale si concentra sulla legittimità della presenza di quella sequenza nel film.

“Chiediamo formalmente che la sequenza sia tagliata, perché non c’era assenso legale”. Continua la battaglia legale tra l’attrice Nastassja Kinski e il celebre regista Wim Wenders. Il film in questione è “Falso movimento”, girato nel 1975. Kinski aveva il ruolo dell’adolescente muta Mignon. Una delle scene la ragazzina si stende sul letto con solo le mutandine, mentre un uomo più grande si mette al suo fianco, solo in mutande, per schiaffeggiarla e poi accarezzarla. L’attrice, oggi ha 65 anni, da dieci anni chiede che quella scena sia tagliata. Lo ha dichiarato in una intervista nel 2024 ( “era il mio primo film, il mio primo regista e non mi ha protetto” ) e lo ha ribadito ancora oggi ( “anche se a 13 anni non sapevo ancora molto, capii subito che non era normale “). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A 13 anni capii subito che non era normale girare in slip con un uomo grande. La scena va tagliata”: Nastassja Kinski contro Wim Wenders. Lui risponde: “Non mi rimprovero nulla”

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