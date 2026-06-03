Matteo Berrettini ha chiesto un medical time-out durante il match contro Matteo Arnaldi. L’interruzione è avvenuta nel secondo set, senza specificare il motivo ufficiale. Al momento della richiesta, il punteggio era di 4-2 in favore di Arnaldi. La partita si è poi conclusa con la vittoria di Arnaldi, che ha chiuso con il punteggio di 7-6, 6-4. La richiesta di Berrettini ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti dettagli sul problema fisico.

Matteo Berrettini ha chiamato un medical time-out nel corso della partita contro Matteo Arnaldi, quarto di finale del Roland Garros che si sta disputando sul Court Philippe Chatrier e che mette in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro Flavio Cobolli (oggi pomeriggio giustiziere del canadese Felix Auger-Aliassime, sicuramente un italiano sarà protagonista dell’atto conclusivo del secondo Slam della stagione). Il tennista romano si è toccato la parte alta della coscia sinistra e ha quindi richiesto il supporto del fisioterapista, accordato dalla giudice di sedia. Il finalista di Wimbledon 2021 sta facendo i conti con una difficoltà fisica, la cui entità è chiaramente tutta da valutare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Perché Matteo Berrettini ha chiesto un medical time-out: cosa si è fatto e il punteggio esatto con Arnaldi

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